Yeda faz amanhã balanço do governo A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), apresenta amanhã um balanço dos dois primeiros anos de seu governo. O evento acontece às 10h no Palácio Piratini. Segundo Yeda, pela primeira vez "em muitos anos está previsto déficit zero para 2009". O governo também vai pagar, este ano, pelo menos metade do 13º salário dos servidores com verba própria, sem recorrer a empréstimos.