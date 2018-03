Yeda falta ao primeiro debate da campanha no RS Alegando ter outros compromissos agendados, a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), candidata à reeleição, não participou do primeiro debate da campanha eleitoral. O encontro reuniria quatro dos nove candidatos na Rádio Gaúcha, mas só atraiu três: José Fogaça (PMDB), Tarso Genro (PT) e Pedro Ruas (PSOL). Os outros cinco, de partidos pequenos, trocaram a presença por entrevistas individuais na programação da emissora.