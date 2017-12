Yeda escolhe mais três secretários para o RS A governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), confirmou nesta sexta-feira a escolha de mais três nomes de seu futuro secretariado. Todos são deputados estaduais eleitos e deixarão suas vagas na Assembléia Legislativa para suplentes. A pasta da Agricultura ficará com Jerônimo Goergen (PP), a de Ciência e Tecnologia com Pedro Westphalen (PP) e a de Justiça, Trabalho e Inclusão Social com Marco Lang (PFL). A governadora também anunciou que o ex-presidente do PP, Celso Bernardi, será o chefe do gabinete de Relações Institucionais, e o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra (PP), será o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Na segunda-feira, Yeda deve divulgar os nomes do PDT que vão participar de seu governo. O deputado federal Enio Bacci é candidato à secretaria da Segurança.