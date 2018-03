Yeda diz que compensará cidades por perda de royalties Após reunião com a bancada gaúcha e prefeitos, a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), disse hoje que irá compensar seis municípios do Estado por uma eventual perda de receita com royalties do petróleo se o Senado aprovar as regras de distribuição no modelo que passou pela Câmara. O texto - após emenda dos deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG) - mantém 40% com a União e divide o restante de forma igual entre Estados e municípios, sem fazer distinção entre produtores de petróleo e os demais.