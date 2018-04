Yeda diz lamentar que denúncia ocorra após demissão A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, disse lamentar que as denúncias feitas hoje pelo ex-ouvidor da Segurança Pública do Estado, Adão Paiani, não tenham sido feitas quando ele ainda estava no cargo. Paiani denunciou a existência de escutas ilegais praticadas por agentes públicos e, ao mesmo tempo, discussões de favorecimentos políticos entre funcionário próximo ao gabinete da governadora e pessoas ligadas a prefeituras do interior do Estado reveladas pela espionagem.