Yeda Crusius sanciona elevação de comarcas A governadora do Rio Grande do Sul sancionou ontem três projetos encaminhados pelo Poder Judiciário e aprovados pela Assembleia Legislativa. Oito comarcas da entrância inicial serão elevadas a intermediária e quatro da entrância intermediária passarão para final. Os servidores do Judiciário receberão recomposição de 15% dos vencimentos, em três parcelas.