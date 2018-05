Yeda Crusius leva susto ao acender chama crioula

Foto: Daniel Marenco/AG RBS

O evento anual, comemorado na semana do dia 20 de setembro, marca as comemorações da Guerra dos Farrapos (1835-1845), uma das mais longas revoltas civis da história do país. Mas um susto marcou o ato desta segunda. Quando a chama foi acesa, uma grande labareda se formou, sendo controlada em seguida. Ninguém ficou ferido.

Foto: Daniel Marenco/AG RBS

Yeda vive uma grave crise política desde que denúncias de desvio de dinheiro público ganharam força no Estado. A governadora é alvo de um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa.

Foto: Daniel Marenco/AG RBS