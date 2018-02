Yeda Crusius faz nova mudança no governo do RS A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), divulgou hoje novas mudanças em seu primeiro escalão. O diretor de Despesa da Secretaria da Fazenda, Mateus Bandeira, será o novo titular do Planejamento. A secretária-adjunta, Ana Severo, que respondia interinamente pela pasta, também irá mudar de área: será a chefe-adjunta da Casa Civil. A Secretaria Geral de Governo, onde a titular, Mercedes Rodrigues, tem apenas 45 dias na função, vai mudar novamente. O economista Erik Camarano assumirá no lugar de Mercedes, que irá para a nova Secretaria de Transparência, Controle e Combate à Corrupção. Os secretários serão empossados na próxima semana.