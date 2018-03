Yeda Crusius é desaprovada por 74% dos gaúchos, diz Ibope

Uma pesquisa feita pelo Ibope para o Grupo RBS mostra que a maioria dos gaúchos desaprova o desempenho da governadora Yeda Crusius (PSDB) e é favorável ao afastamento da tucana do cargo. Entre os entrevistados, 74% desaprovam o desempenho da governadora e 19% aprovam.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira pelo jornal "Zero Hora". Os números indicam que 43% da população avalia o governo estadual como péssimo, 21% como ruim, 24% como regular, 9% como bom e 2% como ótimo.

Uma maioria de 84% diz ter conhecimento do processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa. O índice de consultados favoráveis ao afastamento da Yeda é de 62%, enquanto o dos contrários é de 22% e o de indiferentes chega a 8%. Para 29% dos entrevistados, as denúncias de envolvimento da governadora com a fraude do Detran são verdadeiras, enquanto para 39% são mais verdadeiras do que falsas, para 12% são mais falsas que verdadeiras e para 3% são falsas.

Lula

A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi considerada ótima por 18%, boa por 41%, regular por 33%, ruim por 4% e péssima por 4% dos entrevistados no Rio Grande do Sul. O índice de aprovação do presidente é de 78% enquanto o de desaprovação é de 15%.

A pesquisa ouviu 812 pessoas de 52 municípios do Estado entre os dias 25 e 29 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.