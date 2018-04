Yeda Crusius anuncia hoje 'pacote de bondades' A governadora Yeda Crusius(PSDB-RS) convocou entrevista coletiva para hoje, às 11 horas, quando anunciará um "pacote de bondades", incluindo obras de infraestrutura, melhoria na remuneração de servidores e novidades na área da segurança. A assessoria de Yeda já avisou que ela deverá se manifestar sobre as denúncias do PSOL, que há duas semanas, sem mostrar provas, fez uma série de acusações à governadora, incluindo uso de caixa dois na campanha eleitoral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.