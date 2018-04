Yeda critica ato de 'lançar dúvidas' sobre autoridades

A governadora informou que tem confiança na Justiça para descobrir como "provas legais" foram parar nas mãos de pessoas erradas. "Compete ao sistema judiciário averiguar como isso aconteceu, (como tentaram) colocar eventos legais, como se fossem ilegais. A situação ficou muito feia para todas as partes envolvidas", disse ela, na abertura do seminário Estado - Sociedade - Política: 40 Anos de Desenvolvimento Político e Cooperação Internacional do Brasil, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Na semana passada, o ex-ouvidor da Secretaria de Segurança Adão Paiani entregou um CD com interceptação de seis conversas telefônicas à seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As conversas foram entre o chefe de Gabinete de Yeda, Ricardo Lied, e seu primo, o ex-vereador de Lajeado Márcio Klaus. No diálogo, eles falam da transferência de um comandante da Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha). Ontem, a Justiça informou à OAB que havia autorizado as gravações em setembro do ano passado, durante investigação da campanha de Klaus, que foi cassado este ano por crime eleitoral.