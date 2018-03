Yeda cria secretaria para apurar denúncias A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), vai criar uma secretaria especial para acompanhar qualquer denúncia de irregularidade contra órgãos públicos, articular as investigações e tornar públicos os resultados. O anúncio foi feito após a aprovação do relatório da CPI do Detran, que confirmou desvio de R$ 44 milhões da autarquia, já apontado pela Polícia Federal. A nova estrutura, integrantes e funcionamento serão definidos nos próximos dias. Segundo Yeda, a tarefa será articular troca de informações entre órgãos de controle interno e externo.