Yeda convida deputado Proença para secretariado O deputado federal reeleito Nelson Proença (MD) foi convidado pela futura governadora Yeda Crusius (PSDB) para comandar a Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Rio Grande do Sul. É o segundo nome confirmado como integrante do primeiro escalão do governo que toma posse no dia 1º de janeiro. O economista Aod Cunha, de perfil técnico, deve ficar com a pasta da Fazenda ou do Planejamento. Yeda pretende reduzir o número de secretarias, das atuais 20 para 14, e passou os últimos dias negociando com os partidos aliados, entre os quais o PFL, o PMDB, o PDT, o PTB e o PP, a acomodação de todas as forças políticas em seu governo.