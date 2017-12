Yeda conversa com Serra e FHC sobre agenda tucana A governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), esteve reunida em São Paulo com o governador eleito de São Paulo, José Serra (PSDB), e com o ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso. Apesar de ter conversado separadamente com os dois - o encontro com Serra ocorreu na noite de terça-feira e com FHC na manhã desta quarta - o tema desses encontros girou em torno do fortalecimento do PSDB e da agenda consensual que os governadores da sigla pretendem encaminhar ao Congresso. A agenda comum foi apresentada no dia 14 deste mês pelo governador reeleito de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB). Dentre as medidas já discutidas, estão a redistribuição das receitas de tributos concentrados em poder da União, que hoje representam 80% da massa tributária do País, o estabelecimento de novos valores para o ressarcimento aos Estados e municípios exportadores pelas perdas com a Lei Kandir, a transferência de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e do Pasep para os Estados, unificação das alíquotas do ICMS, a descentralização da malha rodoviária e a conclusão da reforma tributária. Na avaliação dos tucanos, através dessa agenda denominada "repactuação federativa", o partido poderá exercer uma oposição com firmeza e responsabilidade e trazer ao cenário nacional a discussão de propostas desenvolvimentistas. Yeda Crusius já havia dito que tem conversado com governadores de outras legendas, tais como o PMDB, para buscar a adesão a essas propostas. Ela acredita que é fundamental o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentar a sua agenda para o País, porém, acha também necessário os governadores se articularem em torno de medidas positivas para o Brasil e levarem essa discussão ao Congresso Nacional.