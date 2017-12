Yeda confirma seus primeiros dois secretários A governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), divulgou nesta sexta-feira os dois primeiros nomes de seu futuro secretariado. O economista Aod Cunha (PSDB) será o secretário da Fazenda e o atual presidente da Assembléia Legislativa, Luiz Fernando Zachia (PMDB) assumirá a chefia da Casa Civil. Os demais componentes do primeiro escalão serão escolhidos até o final da semana que vem. O deputado federal Nelson Proença (MD) foi convidado para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e dos Assuntos Internacionais. Yeda também confirmou que vai dividir a atual Secretaria da Justiça e Segurança em duas. A nova Secretaria da Justiça absorverá a atual Secretaria do Trabalho e Assistência Social. E a futura Secretaria da Infra-Estrutura nascerá da fusão das secretarias dos Transportes e de Energia, Minas e Comunicações.