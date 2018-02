Yeda apresenta novo Detran gaúcho e o chama de 'filho' A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), organizou hoje uma cerimônia pública para formalizar a apresentação da nova estrutura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Yeda disse que o Detran gaúcho vai se transformar de símbolo negativo em positivo a ponto de se tornar modelo para outros Estados. "Quero registrar o nascimento de uma nova instituição, o Detran público", destacou a governadora. "Este sim é meu filho, seja bem-vindo", proclamou.