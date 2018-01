Yeda apresenta ajustes do orçamento a senadores gaúchos A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), se reuniu nesta segunda-feira com os senadores Pedro Simon (PMDB) e Sérgio Zambiasi (PTB), em Porto Alegre, para apresentar seu plano de ajuste das finanças do Rio Grande do Sul e pedir apoio nas negociações que pretende fazer com o governo federal. Yeda já determinou o corte de 30% nas despesas de custeio e de 20% nas nomeações de cargos comissionados, mas ainda está diante da perspectiva de fechar o ano com um déficit orçamentário de R$ 2 bilhões. A governadora quer que a União reconheça créditos que o Estado tem por obras em rodovias federais e autorize o Estado a buscar empréstimos no exterior para amortizar a dívida de R$ 30 bilhões com o governo federal.