Yeda anuncia prefeito do PP na Secretaria da Agricultura A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), anunciou nesta segunda-feira o nome do prefeito de Camaquã (RS), João Carlos Fagundes Machado, do PP, para ocupar a Secretaria da Agricultura. O PP já respondia interinamente pela pasta, sob o comando do titular do Gabinete de Relações Institucionais, Celso Bernardi, que acumulava as duas funções. Machado é produtor rural e foi reeleito na prefeitura de Camaquã em 2004. Foi vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) nas gestões de 1997 a 2000 e de 2000 a 2003. O deputado estadual Jerônimo Goergen (PP) tinha sido a primeira escolha de Yeda para a Agricultura, mas ele desistiu da função antes mesmo de assumir por discordar do pacote de medidas que a governadora tentou aprovar no final do ano na Assembléia e que previa aumento de impostos.