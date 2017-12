Yeda anuncia mais dois secretários A governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), anunciou o nome de mais dois secretários nesta segunda-feira. A professora Mariza Abreu, sem filiação partidária, mas próxima ao PSDB, será a secretária da Educação, cargo que exerce atualmente em âmbito municipal, em Caxias do Sul. E o engenheiro Daniel Andrade assumirá a secretaria de Infra-Estrutura e Logística, que incorporará as atuais secretarias de Transportes e de Minas, Energia e Telecomunicações. Andrade é ligado ao PSDB, está na equipe de transição de Yeda, e é conhecido como fundador da Associação da Classe Média do Rio Grande do Sul (Aclame). Outros dois nomes haviam sido divulgados na semana passada. O deputado estadual Luiz Fernando Zachia (PMDB) será o chefe da Casa Civil e economista Aod Cunha de Moraes será o secretário da Fazenda. Os outros integrantes do primeiro escalão do futuro governo gaúcho serão escolhidos nos próximos dias.