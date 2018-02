Yeda adia assinatura de empréstimo com Bird A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), adiou a assinatura do contrato de financiamento com o Banco Mundial (Bird), que seria feita hoje à noite. A nova data será marcada provavelmente no final de agosto. A mudança atendeu a um pedido do deputado federal Henrique Fontana (PT-RS), pois a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e outros deputados federais não poderiam viajar a Porto Alegre hoje acompanhar a assinatura. O conselho diretor do Bird aprovou o empréstimo de US$ 1,1 bilhão ao Rio Grande do Sul em julho. O financiamento será pago em 30 anos, com correção pela taxa Libor, mais a variação cambial. Os recursos serão usados na melhora do perfil do endividamento do Estado, pagando débitos com custos mais elevados que o da operação com o Bird.