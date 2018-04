WSJ: Obama será melhor para Brasil que Bush, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista realizada ontem ao Wall Street Journal, que espera que as políticas do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para o Brasil sejam melhores do que as do ex-presidente George W. Bush. "As políticas de Bush para o Brasil eram dignas. Mas acredito que elas serão infinitamente melhores com Obama", afirmou Lula, a poucos dias do primeiro encontro entre os dois presidentes, no sábado. Segundo o jornal, a trajetória de Lula até o poder e a origem humilde do presidente aumentaram as expectativas de que ele conseguirá estabelecer um relacionamento especialmente produtivo com Obama, cujo passado também não previa a chegada ao poder. As informações são da Dow Jones.