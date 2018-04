Wilson Santos, do PSDB, fica mais 4 anos

Com 100% das urnas apuradas, Wilson Santos (PSDB), atual prefeito de Cuiabá (MT), confirmou a reeleição conquistando 47,92% dos votos válidos, com ampla vantagem sobre o segundo colocado, Mauro Mendes (PR), que tinha 26,59%. Durante a campanha, as pesquisas apontaram a liderança do prefeito sobre Mauro Mendes (PR), Walter Rabello (PP), Valtenir Pereira (PSB) e Mauro Lara de Barros (PSOL). Fruto da aliança que uniu 12 partidos, Santos apresentou durante a campanha o cumprimento de todas as promessas feitas para o primeiro mandato e, segundo analistas, isso foi decisivo para o resultado.