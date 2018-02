W/Brasil vai produzir a campanha Vota Brasil do TSE A agência de publicidade W/Brasil será responsável este ano por criar e produzir a campanha Vota Brasil, voltada para incentivar o alistamento do eleitorado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da entidade, Marco Aurélio Mello, vai se reunir hoje com o presidente da TV Cultura, Paulo Markun, e representantes da agência de Washington Olivetto para tratar da ação. Segundo informou o TSE, o publicitário assumiu gratuitamente a campanha por entender "a importância das eleições neste momento de nossa história".