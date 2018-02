Walter Pinheiro será pré-candidato do PT-BA ao Senado

O deputado federal Walter Pinheiro bateu o ex-governador Waldir Pires nas prévias realizadas neste domingo, 30, pelo PT da Bahia e foi indicado como pré-candidato do partido à disputa do Senado. Segundo informações do diretoria regional da legenda, mas de 300 delegados do interior e da capital participaram da prévia e Pinheiro foi escolhido por ampla maioria.

Em nota do diretório, o presidente estadual do PT, Jonas Paulo, elogiou a via democrática e participativa da escolha e afirmou que a decisão "unifica o partido". Pinheiro elogiou a participação de Waldir Pires, mas afirmou que a decisão "foi por uma linha que representa o que a base do partido havia escolhido".

A convenção estadual do partido, quando devem ser homologadas as candidaturas, acontece em Salvador no dia 27 de junho, no Centro de Convenções.