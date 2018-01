Wall Street tem dúvidas sobre idéias de Serra Apesar de a candidatura do ministro da Saúde, José Serra, à Presidência da República ser vista por Wall Street com olhos favoráveis, há ainda dúvidas, por parte de muitos analistas em Nova York, sobre se Serra manterá intacta a política econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso. "Os investidores estrangeiros se perguntam ainda em até que grau o candidato José Serra poderá apresentar medidas econômicas que se afastem muito da atual política do presidente FHC, que é muito bem avaliada por todos em Wall Street", afirmou à Agência Estado o estrategista-sênior de renda fixa para mercados emergentes da Merrill Lynch, Felipe Illanes. Ele lembrou que Serra liderou, em diversos momentos da gestão de FHC, oposição às medidas defendidas pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan. A economista para América Latina do banco Bear Stearns, Emy Shayo, concorda que há realmente dúvidas quanto à mudanças que Serra poderá introduzir, mas ressalta que isso não é totalmente negativo. "Desde que ele não altere os pilares básicos da atual política econômica do governo, se Serra aumentar o foco um pouco mais no crescimento econômico, não será algo visto como ruim por Wall Street", avaliou Shayo. "E também que essas mudanças não representem um intervencionismo na economia." Já o economista-sênior para América Latina do banco Lehman Brothers, Paulo Vieira da Cunha, lembrou que a imagem negativa que Serra tem atualmente em Wall Street é provocada pela falta de um maior conhecimento da sua figura por parte dos analistas internacionais, e também por fatos concretos, como a quebra das patentes dos remédios para combate à aids. "Falta um pouco de conhecimento sobre Serra, pois ele ainda não tem a projeção internacional como o ministro Malan tem, e ainda há um pouco de crítica, não pela quebra das patentes, mas sim pela forma como o ministro conduziu esse processo", disse Cunha à AE. Segundo o economista do Lehman Brothers, o ministro Serra é visto positivamente por Wall Street, como antídoto à candidatura de Luiz Ignácio Lula da Silva, do PT. "No entanto, entre os possíveis candidatos da aliança governista, Serra seria visto como suspeito por Wall Street, pelo temor de que ele vá mudar significativamente a atual política econômica, dando um tom mais intervencionista", explicou Cunha. "Por não conhecer o Serra bem, muitos analistas atribuem a ele posições que talvez não sejam verdadeiras. Sei que Serra é conservador em relação à política fiscal, mas a oposição que ele fez ao ministro Malan dentro do governo pode ter deixado outra imagem", disse. Na opinião do economista da Lehman Brothers, a oposição de Serra a Malan foi mais uma briga por espaço dentro da administração FHC do que propriamente uma oposição ideológica.