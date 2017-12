Walfrido surpreende em reunião de Lula sobre educação Cogitado para assumir as Relações Institucionais do governo, no lugar do atual ministro Tarso Genro, o petebista Walfrido dos Mares Guia - atual Ministro do Turismo - fez nesta segunda-feira, 5, uma estranha aparição na reunião que tratou do pacote de educação que está sendo formulado pelo governo. No encontro, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Fernando Haddad, apenas ministros diretamente envolvidos na questão, como a da Casa Civil, Dilma Roussef, da Fazenda, Guido Mantega, do Trabalho, Luiz Marinho, além de Tarso e de Walfrido. A explicação oficial para a presença de Walfrido é que, como o ministro do Turismo é dono de uma rede de faculdades, fez algumas sugestões para o presidente, que o convidou para a reunião. Essa é a primeira vez que um ministro de fora é convidado para as discussões. Extra-oficialmente, Walfrido já teria sido sondado para o cargo de Tarso - que deve ir para a Justiça - e estaria extremamente interessado. Apesar de ter tido pela imprensa que preferia ficar onde está, Walfrido, na verdade, aceitaria o convite na hora.