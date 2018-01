Wagner se reúne com prefeitos eleitos na BA Começou na manhã de ontem e termina hoje o Encontro de Prefeitos Eleitos, promovido pelo governo baiano, em Salvador. As secretarias do Estado vão apresentar seus principais projetos aos 417 prefeitos eleitos em outubro. "É um evento para pavimentar as relações entre o governo estadual e os governos municipais", disse o governador Jaques Wagner (PT).