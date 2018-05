Wagner rebate críticas de senadores a possível discurso de Dilma na ONU

BRASÍLIA - O ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jaques Wagner, rebateu nesta quarta-feira, 20, senadores oposicionistas que criticaram a intenção da presidente Dilma Rousseff de denunciar na tribuna da Organização das Nações Unidas (ONU), na próxima sexta-feira, 22, o que ela chama de “golpe” para tirá-la do Palácio do Planalto.

"A presidente vai para o exterior para destacar mais um ponto alto produzido pelo seu governo, que foi a assinatura do Acordo do Clima (COP-21), no qual há um reconhecimento internacional da conquista desse marco em defesa do meio ambiente”, disse Wagner, numa referência à 21.ª Conferência do Clima, realizada em dezembro do ano passado, em Paris. “Ela será perguntada sobre o momento político atual e não poderá deixar de manifestar sua indignação com o golpe que se está construindo no Brasil.”

Wagner disse ainda que há um “golpe dissimulado para tomar a Presidência da República” e chamou de “artificial e falso” o processo de impechment contra Dilma.

“Dilma é uma mulher honesta, que não cometeu nenhum crime e o que está havendo no País é o mau uso do impeachment”, afirmou Wagner.

Para o senador Romero Jucá (PMDB-RR), presidente em exercício do PMDB, a viagem de Dilma é um “desserviço” ao País. “Estamos preocupados com o tipo de mensagem que a presidente vai dar em Nova York, porque isso pode prejudicar os investimentos no Brasil”, afirmou Jucá. “A oposição já falou muito mal do Brasil lá fora. Dilma vai defender o País e dizer o que está acontecendo. É o mundo que constata a artificialidade do golpe no Brasil”, insistiu Wagner.

A Câmara dos Deputados autorizou a abertura do impeachment contra Dilma no último domingo, sob a alegação de que ela cometeu crime de responsabilidade. O processo seguiu para o Senado e deve ser julgado no plenário da Casa em 11 de maio. Se perder a batalha, Dilma será afastada do cargo por até 180 dias, até o julgamento final.

A estratégia do Planalto consiste em carimbar o vice Michel Temer como chefe de uma “conspiração” orquestrada junto com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu da Operação Lava Jato, para a deposição de Dilma. “Já está claro para a imprensa internacional a existência de um golpe dissimulado para tomar a Presidência da República”, comentou Wagner.

Dilma viajará amanhã para Nova York, onde vai participar, na sexta-feira, da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre Mudança Climática.