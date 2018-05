Wagner: partilha de royalties deve considerar IDH

"Se quisermos combater as desigualdades regionais, devemos fazer uma distribuição per capita e inversamente proporcional ao IDH", afirmou Wagner, explicando que, assim, Estados e municípios receberiam o benefício de acordo com o total da sua população, e aqueles que apresentam o pior IDH deveriam receber mais recursos. As declarações do governador foram feitas em palestra no seminário "O pré-sal e o futuro do Brasil", em Brasília.

A Bahia está entre os Estados que não têm petróleo do pré-sal no mar em frente ao seu território. Mas, segundo o governador, estão sendo feitas pesquisas sobre eventual existência de uma camada de petróleo do pré-sal na região da desembocadura do rio Jequitinhonha. A regra atual prevê que os royalties são pagos aos Estados e municípios nos quais estão as reservas. Wagner, porém, disse que defende uma distribuição mais equitativa dos royalties do pré-sal independentemente da existência de reservas.

O governador baiano alega que, como os poços do pré-sal serão perfurados a cerca de 300 quilômetros da praia, o impacto ambiental de um eventual vazamento não chegaria necessariamente à costa do Estado onde se situa geograficamente o bloco de exploração petrolífera, já que as correntes marítimas podem levar a mancha de óleo para outros Estados que não estejam recebendo royalties. O governador se referia ao fato de que parte dos royalties é destinada a compensar prejuízos ambientais que venham a ser causados ao Estado onde se situar o poço.