Wagner diz que eleições gerais é proposta 'menos agressiva' que impeachment

SALVADOR - O ministro do Gabinete Pessoal da Presidência República, Jaques Wagner, disse na tarde desta quarta-feira, 6, que a proposta de eleições gerais é "uma coisa menos agressiva" que um impeachment, mas a iniciativa teria que partir da própria presidente da República. "É uma coisa bem menos agressiva, mas a mim parece que tem que partir dela. E não estamos nem cogitando. Quem tem que topar é a presidente, porque o mandato de quatro anos que foi conferido a ela é dela", disse o ministro.

Wagner disse que a intenção do governo no momento é "ultrapassar este processo", em referência ao pedido de impeachment que tramita na Câmara. "Nosso trabalho é ultrapassar este processo, que na minha opinião já está com uma consistência grande", disse.

"Olho a proposta mais como uma tentativa daqueles que querem uma repactuação nacional, que definitivamente este processo (de impeachment) caiu por terra, não representa a legalidade. Ele na verdade aprofunda a crise", avaliou.

Wagner concedeu rápida entrevista após participar da entrega do navio Doca Multipropósito Bahia, em Salvador, evento que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, que não falou com a imprensa.

Em seu discurso, após uma série de eventos nos quais fez uma defesa enfática do seu mandato, a presidente Dilma Rousseff (PT) praticamente evitou o tema impeachment. Agradeceu apenas, ao final do pronunciamento, a presença de manifestantes que defendiam o mandato dela, mesmo embaixo de uma forte chuva no local. "Queria agradecer a todos os manifestantes que se colocam aqui debaixo de chuva, defendendo a democracia e a institucionalidade do nosso País", afirmou.

Já o governador da Bahia, o petista Rui Costa, foi mais ríspido e criticou os adversários políticos e ainda elogiou as Forças Armadas. "Democracia não fica de pé se o voto do cidadão não for respeitado. Se alguém quiser chegar ao governo central, que se candidate e ofereça as propostas", disse. "As Forças Armadas estão aqui para defender a legalidade e garantir que a Constituição seja respeitada", emendou.

PP no governo. O ministro Jaques Wagner disse ainda que viu “com alegria” a decisão do PP de se manter na base aliada do governo. O partido deliberou nesta quarta-feira pela permanência, mas não irá punir os parlamentares que votarem a favor da abertura do processo de impeachment.

“Vejo com alegria. Era o que a gente esperava. E mostra que a tentativa que um segmento do PMDB fez, do chamado desembarque frustrado, que achava que ia puxar o desembarque dos outros (partidos), foi uma iniciativa precipitada e equivocada”, disse ele, após participar do batismo do navio Doca Multifuncional Bahia, em Salvador.

Segundo Wagner, um dos principais articuladores políticos do governo federal, as conversas com lideranças do PR e PSD mostram que há uma tendencia de “consistência de permanência no governo”. Ele não quis falar sobre nomeações em primeiro escalão, mas afirmou que deve haver uma “maior participação” do PP e de outros partidos aliados. “Acredito que o PP e aqueles que devem trabalhar junto conosco devem ampliar sua participação, mas não se trata de vincular uma coisa na outra. É uma realidade”, disse.

Segundo ele, é “natural” que sejam ocupados os espaços vazios deixados após o desembarque do PMDB. “O PMDB abriu mão da participação do governo. Se ele abriu mão, ele sai de ministérios. Se ele sai de ministérios, a presidente terá que repactuar seu ministério. É assim na política de coalizão”, disse.