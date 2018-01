Wagner considera 'justa' aposentadoria vitalícia de R$ 19,3 mil

O benefício da pensão vitalícia, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa baiana no último dia 25 - a promulgação ocorreu no mesmo dia -, passou a ter validade na data de publicação (26) e é extensivo a todos os ex-governadores que tenham exercido o cargo por quatro anos ininterruptos ou cinco anos alternados.

Para receber a "aposentadoria", o ex-mandatário também deve ter pelo menos 60 anos de idade e ter contribuído por pelo menos 30 anos para o INSS. Pelos critérios, estão aptos a receber o benefício, além de Wagner, Paulo Souto (DEM), que assume a Secretaria de Finanças de Salvador no dia 1º, o senador João Durval (PDT), que deixa o Senado no fim do ano - e não se candidatou a nenhum cargo na última eleição - e o ministro dos Portos, César Borges (PR). A lei prevê que, caso ocupe cargo público, o ex-gestor deve optar entre receber o salário e o benefício.