Wagner começa a mudar secretariado Passada a eleição municipal em Salvador, que teve como vitorioso o atual prefeito, João Henrique Carneiro (PMDB), o governador Jaques Wagner (PT) admitiu que poderia promover reforma em seu secretariado. O objetivo é atrair mais partidos à base aliada e fortalecer as alianças já existentes. As mudanças começaram ontem: o deputado estadual Roberto Muniz, do PP (que integrou a coligação de João Henrique), foi anunciado para a Secretaria da Agricultura no lugar do petista Geraldo Simões - que volta à Câmara Federal.