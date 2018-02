Wagner alfineta PSDB após pesquisa com Dilma à frente Embora a pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, não tenha comentado em sua passagem pela Bahia a Vox Populi, que a coloca à frente do seu principal opositor, José Serra (PSDB), o governador do Estado, Jaques Wagner, não resistiu e alfinetou a oposição. "Eu nem esperava que ela (Dilma) já ultrapassasse agora, pensei que isso aconteceria a partir do início do programa eleitoral. Mas esse é um presente dos baianos para você", disse ele, arrancando aplausos da militância presente no Congresso Estadual do PT, que oficializou a sua pré-candidatura à reeleição.