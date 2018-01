Vox Populi registra pesquisa no TSE para eleições presidenciais O instituto Vox Populi registrou na segunda-feira (26) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma pesquisa de intenção de votos para presidente da República nas eleições de 2006. A sondagem foi contratada pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (ANTC) e poderá ser divulgada a partir do sábado (1º de julho), segundo a lei eleitoral, que determina que os institutos façam o registro do levantamento no TSE no prazo de até cinco dias antes do anúncio dos resultados. O Vox Populi ouviu 2 mil pessoas no Distrito Federal e na maioria dos Estados brasileiros, com exceção de Roraima e Amapá, entre os dias 22 e 24 deste mês. A margem de erro da sondagem é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. De acordo com a única pesquisa registrada pelo instituto em 2006, realizada no final de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava em todos os cenários de primeiro turno. Numa eventual disputa sem um candidato do PMDB, Lula atingiu 49% das intenções voto, seguido pelo candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, com 23%; pela senadora Heloísa Helena (PSOL-AL), com 6%; pelo deputado federal Enéas Carneiro (Prona-SP), com 2%; pelo deputado Roberto Freire, com 1%; e pelo senador Cristovam Buarque (PDT-DF), também com 1%. No levantamento com a inclusão do senador Pedro Simon (PMDB-RS), os porcentuais foram os mesmos. Já com a presença do ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PMDB), Lula alcançou 47%; Alckmin, 21%; Garotinho, 6%; Heloísa, 5%; Enéas, 2%, Freire, 1%; e Buarque, 1%. Recentemente, Freire e Enéas informaram que desistiram de disputar a vaga para o Palácio do Planalto. Já o PMDB não deve ter candidato à Presidência da República e disputar com candidato próprio somente nos Estados. No cenário com um eventual segundo turno, a pesquisa de maio do Vox Populi apontou que Lula venceria Alckmin por 51% a 33% das intenções de voto.