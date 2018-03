Vox Populi mostra Jaques Wagner com 43% na Bahia Pesquisa do Vox Populi divulgada na noite de hoje confirma a liderança do governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), que disputa a reeleição. Segundo o instituto, o petista tem 43% das intenções de voto na pesquisa estimulada e venceria a eleição no primeiro turno. Em segundo aparece o ex-governador Paulo Souto (DEM), com 21% dos votos, seguido pelo ex-ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), com 10%, e Luiz Bassuma (PV), com 1%. Marcos Mendes (PSOL), Professor Carlos (PSTU) e Sandro Santa Bárbara (PCB) não pontuaram.