Vox Populi mostra Cabral com 51% e Gabeira com 15% Pesquisa Vox Populi de intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro, divulgada hoje pelo portal iG e pela TV Band, mostra o governador Sérgio Cabral (PMDB) com ampla vantagem sobre seus concorrentes, indicando que a disputa pode ser definida em primeiro turno. Cabral tem 51% das intenções de voto e é seguido pelo candidato Fernando Gabeira (PV), com 15%.