Vox Populi aponta Richa com 42% e Dias com 37% Pesquisa do Vox Populi divulgada esta noite pela Televisão Bandeirantes, em Curitiba, aponta a dianteira do candidato do PSDB, Beto Richa, na disputa pelo governo do Paraná, com 42% das intenções de voto. O segundo lugar ficou com o pretendente do PDT, Osmar Dias, que recebeu 37% das indicações. Com margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estariam tecnicamente empatados.