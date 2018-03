Vox Populi: Alckmin lidera disputa em SP com 47%

Em seguida, figuram os nomes dos candidatos Celso Russomanno (PP), com 8%, e de Paulo Skaf (PSB), Fábio Feldmann (PV) e Paulo Búfalo (PSOL), com 1% cada. O porcentual de votos brancos e nulos é de 9%, e os eleitores que disseram não saber em quem votar somaram 15%. Na pesquisa espontânea, Alckmin também lidera a disputa com folga, com 21%. O candidato do PT aparece com 9% e o do PP, com 2%.

A pesquisa Vox Populi anterior, divulgada no final de maio, mostrava Alckmin com 51% das intenções de voto, seguido por Mercadante com 19%. Naquela mostra, Russomanno tinha 12% e Skaf, 2%. O porcentual de votos brancos e nulos era de 9% e os eleitores que disseram não saber em quem votar somavam 7%.

A pesquisa foi feita entre os dias 17 e 20 de julho e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 19.929, de 2010. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Ao todo, foram realizadas 1.500 entrevistas.