''Vovô Grau'' estréia no rádio programa para crianças

Aos 68 anos, o ministro do STF Eros Grau vai tirar a toga para assumir neste domingo uma nova identidade: Vovô Grau. No Dia das Crianças, ele vai estrear o programa de rádio Aprendendo Direitinho, no qual explica para as crianças noções de direito e cidadania. "Vocês não me conhecem, mas logo vamos ficar amigos", apresenta-se Grau no programa, que será transmitido pela Rádio Justiça aos domingos às 13h30 e também aos sábados, a partir das 10 horas.