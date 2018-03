'Vou continuar viajando e tenho a saúde perfeita', diz Lula

"Estou pronto para entrar em campo", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã deste sábado, em entrevista coletiva concedida antes de deixar o Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, com destino a Brasília. Bem-humorado, afirma que vai manter a agenda de viagens prevista antes da crise hipertensiva que teve quarta-feira em Recife, quando embarcaria para o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. "Vou continuar viajando e tenho a saúde perfeita", afirmou. "Parece que os exames estão perfeitos."

Lula atribuiu a crise de quarta-feira - sua pressão foi a 18 por 12 - ao excesso de cansaço e às poucas horas de sono. Mesmo dizendo que vai manter a rotina de viagens e compromissos, o presidente reconheceu que aumentará os cuidados com a saúde. "Vou melhorar a qualidade da minha dieta e da (parte) física", afirmou.

Sob a supervisão do cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente realizou ecocardiograma, tomografia das artérias, ultra-som do abdômen e da próstata, teste de função pulmonar e exames de sangue e urina. Os exames duraram três horas. "Ele está liberado para cumprir a agenda", afirmou o Kalil.

Na última quarta-feira, o presidente teve uma crise de hipertensão e acabou cancelando a viagem que faria a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Na próxima semana, o presidente deve ter uma agenda mais tranquila. A recomendação é diminuir o ritmo. As assessorias vão tentar evitar atender a tantas demandas regionais, reduzindo os compromissos que ele tem cumprido nos roteiros pelo Brasil e no exterior.

Com isso, foi cancelada a viagem que Lula faria a São Paulo, na quarta-feira, quando ele iria a Paraisópolis e São Bernardo do Campo. Foi mantida, no entanto, a viagem ao Rio de Janeiro, também agendada para quarta-feira, quando o presidente participará da cerimônia de inauguração de um gasoduto em Macaé.

