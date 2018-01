'Vou ao encontro de Lula quando ele quiser', diz Campos Provável candidato à presidência da República, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) assegurou nesta quinta-feira, 15, que não tem nenhum encontro marcado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a disputa presidencial, mas que irá ao seu encontro na hora em que ele desejar conversar. "Quem vai ao encontro dele sou eu e vamos discutir o assunto que ele desejar discutir", afirmou Campos, ao antecipar não ter respostas nem decisões a dar sobre a eleição de 2014. "Ele sabe disso, há no PSB o entendimento de caráter geral que as decisões sobre o quadro eleitoral vão ser tomadas em 2014".