Votou e foi para o altar

BRASÍLIA - Em menos de 48 horas a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, foi exonerada do cargo, fez uma aparição relâmpago no Senado para votar em Renan Calheiros (PMDB-AL) para presidente da Casa, submeteu-se à superprodução de roupa e maquiagem conferida às noivas e subiu ao altar para se casar com o engenheiro agrícola Moisés Gomes. "Não tem noiva-spa comigo, sou noiva-trabalho", disse ela ao chegar às 15h05 ao plenário, com os minutos contados para subir ao altar às 19h30.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.