Votos da coligação definem deputados em Minas A nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais decidiu na noite de ontem que a convocação de suplentes vai observar a ordem de votação da coligação pela qual os candidatos concorreram nas eleições de 2010. A decisão contraria entendimento anterior do Legislativo - de seguir a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo a vaga do titular afastado ao partido - e impede que o ex-deputado federal Romeu Queiroz, réu no processo do mensalão e primeiro suplente do PSB, assuma uma vaga na Casa.