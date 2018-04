Voto vencido de Marco Aurélio vira trunfo de De Sanctis Voto do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que não viu ilegalidade na prisão de Daniel Dantas, é o ponto central da defesa de Fausto De Sanctis que será levada hoje ao Tribunal Regional Federal. Ele é investigado por suposta desobediência a decisões do ministro Gilmar Mendes. O voto de Marco Aurélio, vencido, é o trunfo do juiz.