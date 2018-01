Voto secreto decidirá sobre expulsão de Arruda do DEM A proposta de expulsão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, será avaliada no sistema de voto secreto pela Executiva Nacional do DEM. Essa modalidade abre uma brecha para que Arruda tente convencer seus companheiros de partido a absolvê-lo da acusação de envolvimento no chamado escândalo do "mensalão do DEM" sem que se exponham publicamente.