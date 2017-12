´Voto é secreto, meu bem´, diz Clodovil sobre disputa na Casa Em menos de cinco minutos, o estilista e deputado eleito Clodovil Hernandes (PTC-SP), uma das novidades da próxima legislatura, cruzou, em um corredor da Câmara, com dois candidatos à presidência da Casa, Aldo Rebelo (PC do B-SP) e Gustavo Fruet (PSDB-PR). Conversou, cumprimentou, mas não revelou sua escolha. "O voto é secreto, meu bem", respondeu, ao ser questionado sobre o candidato preferido. "Em curral alheio, boi é vaca. Ainda vou conversar com o presidente do meu partido", explicou. Depois dos dois encontros, Clodovil manteve o mistério. "Vi nos olhos de um deles uma bondade absurda, que nem ele sabe que tem", declarou, enigmático. Apesar de estar na Câmara, Clodovil não participou do seminário para deputados novatos, que durou todo a terça-feira. "Não me disseram que eu tinha que comparecer", justificou.