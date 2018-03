Voto de suplentes determinou derrota de PEC, diz Renan O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), admitiu nesta quarta-feira, 10, que a presença dos suplentes na Casa dificultou a aprovação, na noite de terça-feira, 09, da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acabava com a figura do segundo suplente e proibia parentes na chapa. A recusa do plenário tornou-se a primeira derrota política de Renan que, na semana passada, criou uma agenda positiva de reação às manifestações das ruas.