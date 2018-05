Voto contrário a Cunha, Pinato deixa o Conselho de Ética da Câmara

BRASÍLIA - Ex-relator do processo disciplinar contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o deputado Fausto Pinato (PP-SP) renunciou a sua vaga no Conselho de Ética. Pinato era o segundo vice-presidente do colegiado e um dos votos contra o peemedebista.

A vaga de Pinato pertence ao PRB, que ainda não indicou nenhum parlamentar para a vaga. Assim, o conselho está hoje sem dois titulares: Pinato e o deputado Mauro Lopes (PMDB-MG), que está fora do exercício do mandato.

Em dezembro, Pinato foi destituído após decisão do vice-presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), aliado de Cunha. A medida tumultuou os trabalhos do Conselho e o presidente do colegiado, deputado José Carlos Araújo (PSD-BA), escolheu Marcos Rogério (DEM-RO) para substituir Pinato.