Votação sobre royalties do pré-sal deve ocorrer em 2011 O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que trabalhará para que a Câmara dos Deputados conclua a votação dos projetos que tratam do novo marco regulatório do pré-sal ainda este ano. Segundo ele, no entanto, a emenda que trata da partilha dos royalties deve ser deixada para a próxima legislatura.