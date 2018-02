Votação aberta será mantida para próximos casos, diz Renan

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quarta-feira, 25 que, após a votação desta noite que manteve a prisão do líder do governo na Casa, Delcídio Amaral (PT-MS), decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todas as futuras votações semelhantes serão abertas na Casa. O peemedebista destacou que a decisão da maioria do plenário pela votação aberta no caso do petista revoga o dispositivo do Regimento Interno do Senado que estabelece que esse tipo de votação deveria ser secreta.

“Nos já avançamos com relação a ampliação das modalidades, esta não estava incluída, mas, hoje, por deliberação da maioria do plenário do Senado Federal, ela passa a ser incluída antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal”, afirmou Renan em entrevista após a sessão. A decisão do STF a que ele se referia foi a liminar concedida pelo ministro do STF Luís Edson Fachin, concedida minutos antes da decisão dos senadores, para que a votação do caso Delcídio fosse aberta.

O presidente do Senado destacou que o Regimento Interno é um conjunto de regras que o parlamento aprova para organizar melhor os trabalhos, mas que pode a qualquer momento ser revogado pela maioria dos parlamentares. “Então hoje, pela maioria dos senadores e senadoras, foi revogado o dispositivo do Regimento que dizia que essa votação era secreta”, afirmou o peemedebista na entrevista.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionado se a votação de Delcídio tivesse sido secreta o placar teria sido outro, Renan afirmou que não. Ele avaliou que a sessão desta quarta-feira tenha sido “talvez” o “dia mais doloroso do Congresso Nacional, do Senado especificamente”. “Mas nós fizemos a nossa parte, cumprimos a Constituição e rapidamente decidimos. E o resultado foi a manutenção da decisão do Supremo”, ponderou.